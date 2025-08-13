Укр Рус
13 августа, 23:00
Россияне пускают много разведывательных дронов: где сейчас тревога

Ирина Чеботникова

Под вечер 13 августа в нескольких областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Враг атакует одновременно и дронами, и скоростными целями. Вечером Воздушные силы писали о работе разведывательных дронов над Сумской, Черниговской, Киевской, Херсонской областями.

24 Канал собирает детали, для каких областей есть угрозы. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

Где раздается тревога вечером 13 августа и что летит?

22:56, 13 августа

Наблюдается активность разведывательных БпЛА в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, привлечены средства для их сбивания. Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! 
– обратились к украинцам в ВС.

22:53, 13 августа

В Киеве отбой.

22:50, 13 августа

Мониторы пишут о разведывательных дронах на Киевщине.

22:46, 13 августа

Вражеский БпЛА в юго-восточном районе Днепропетровщины, может быть наводчиком вражеских средств поражения.

22:38, 13 августа

Скоростная цель на Десну, – ВС.

22:33, 13 августа

Скоростная цель на Сумщине курсом на Черниговщину, на юго-западное направление.

22:32, 13 августа

Группа вражеских БпЛА на западе Донецкой области курсом на север.

22:30, 13 августа

Скоростная цель на Сумщине курсом на Черниговщину, на юго-западное направление.

22:29, 13 августа

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска в областях, где объявлена тревога! 
– ВС.

22:26, 13 августа

Скоростная цель на Черниговщине курсом на юго-западное направление.

22:25, 13 августа

Тревога в Киеве.

22:10, 13 августа

Вражеский БпЛА в районе Сум! Может быть наводчиком вражеских средств поражения! 
– написали ВС.

21:15, 13 августа

Взрыв в Сумах.

 