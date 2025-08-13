Под вечер 13 августа в нескольких областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Враг атакует одновременно и дронами, и скоростными целями. Вечером Воздушные силы писали о работе разведывательных дронов над Сумской, Черниговской, Киевской, Херсонской областями.

24 Канал собирает детали, для каких областей есть угрозы. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

Где раздается тревога вечером 13 августа и что летит?

