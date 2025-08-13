Россияне пускают много разведывательных дронов: где сейчас тревога
Под вечер 13 августа в нескольких областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Враг атакует одновременно и дронами, и скоростными целями. Вечером Воздушные силы писали о работе разведывательных дронов над Сумской, Черниговской, Киевской, Херсонской областями.
24 Канал собирает детали, для каких областей есть угрозы. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
Где раздается тревога вечером 13 августа и что летит?
Наблюдается активность разведывательных БпЛА в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, привлечены средства для их сбивания. Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! В Киеве отбой. Мониторы пишут о разведывательных дронах на Киевщине. Вражеский БпЛА в юго-восточном районе Днепропетровщины, может быть наводчиком вражеских средств поражения. Скоростная цель на Десну, – ВС. Скоростная цель на Сумщине курсом на Черниговщину, на юго-западное направление. Группа вражеских БпЛА на западе Донецкой области курсом на север. Скоростная цель на Сумщине курсом на Черниговщину, на юго-западное направление. Угроза применения баллистического вооружения из Брянска в областях, где объявлена тревога! Скоростная цель на Черниговщине курсом на юго-западное направление. Тревога в Киеве. Вражеский БпЛА в районе Сум! Может быть наводчиком вражеских средств поражения! Взрыв в Сумах.
