В низці областей лунає тривога: росіяни запустили цілі
Під вечір 13 серпня в кількох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакує одночасно і дронами, і швидкісними цілями. Увечері Повітряні сили писали про роботу розвідувальних дронів на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Херсонщині.
24 Канал збирає деталі, для яких областей є загрози. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія
Де лунає тривога увечері 13 серпня і що летить?
У телеграм-каналі 24 Каналу ми оперативно публікуємо дані про обстріли та їхні наслідки.
Швидкісна ціль на Десну, – ПС. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок. Група ворожих БпЛА на заході Донеччини курсом на північ. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок. Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях, де оголошено тривогу! Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок. Ворожий БпЛА в районі Сум! Може бути навідником ворожих засобів ураження!
– ПС.
– написали ПС.
Швидкісна ціль на Десну, – ПС.
Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.
Група ворожих БпЛА на заході Донеччини курсом на північ.
Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях, де оголошено тривогу!
Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.
Ворожий БпЛА в районі Сум! Може бути навідником ворожих засобів ураження!