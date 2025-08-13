В низці областей лунає тривога: росіяни запустили цілі

Під вечір 13 серпня в кількох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакує одночасно і дронами, і швидкісними цілями. Увечері Повітряні сили писали про роботу розвідувальних дронів на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Херсонщині.

24 Канал збирає деталі, для яких областей є загрози. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

Де лунає тривога увечері 13 серпня і що летить?

