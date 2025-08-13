Укр Рус
24 Канал Новини України В низці областей лунає тривога: росіяни запустили цілі
13 серпня, 22:29
4

В низці областей лунає тривога: росіяни запустили цілі

Ірина Чеботнікова

Під вечір 13 серпня в кількох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакує одночасно і дронами, і швидкісними цілями. Увечері Повітряні сили писали про роботу розвідувальних дронів на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Херсонщині.

Де лунає тривога увечері 13 серпня і що летить?

22:38, 13 серпня

Швидкісна ціль на Десну, – ПС.

22:33, 13 серпня

Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.

22:32, 13 серпня

Група ворожих БпЛА на заході Донеччини курсом на північ.

22:30, 13 серпня

Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.

22:29, 13 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях, де оголошено тривогу! 
– ПС.

22:26, 13 серпня

Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.

22:10, 13 серпня

Ворожий БпЛА в районі Сум! Може бути навідником ворожих засобів ураження! 
– написали ПС.

 