В ряде областей вводят аварийные отключения

В субботу, 6 декабря, энергетики сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в нескольких регионах Украины. Это стало следствием российского массированного обстрела.

Ранее обнародованные графики обесточивания регионов, где вводили аварийные отключения, пока не применяются. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно об аварийных отключениях света?

Решение о введении аварийных отключений приняли из-за вражеской ракетно-дроновой атаки. В частности известно о повреждении энергообъектов во Львовской, Черниговской и Одесской областях.

Кроме того, в ДТЭК отметили, что по приказу Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Обратите внимание! Аварийные отключения будут прекращены после стабилизации работы энергосистемы.

В то же время в Укрэнерго добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах региональных облэнерго.

Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте её экономно,

– говорится в сообщении энергетиков.

Какие последствия российского удара 6 декабря?