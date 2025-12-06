Ранее обнародованные графики обесточивания регионов, где вводили аварийные отключения, пока не применяются. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно об аварийных отключениях света?

Решение о введении аварийных отключений приняли из-за вражеской ракетно-дроновой атаки. В частности известно о повреждении энергообъектов во Львовской, Черниговской и Одесской областях.

Кроме того, в ДТЭК отметили, что по приказу Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Обратите внимание! Аварийные отключения будут прекращены после стабилизации работы энергосистемы.

В то же время в Укрэнерго добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах региональных облэнерго.

Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте её экономно,

– говорится в сообщении энергетиков.

Какие последствия российского удара 6 декабря?