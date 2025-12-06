Ранее обнародованные графики обесточивания регионов, где вводили аварийные отключения, пока не применяются. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Россияне попали в железнодорожный вокзал Фастова: как выглядит станция после удара

Что известно об аварийных отключениях света?

Решение о введении аварийных отключений приняли из-за вражеской ракетно-дроновой атаки. В частности известно о повреждении энергообъектов во Львовской, Черниговской и Одесской областях.

Кроме того, в ДТЭК отметили, что по приказу Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Обратите внимание! Аварийные отключения будут прекращены после стабилизации работы энергосистемы.

В то же время в Укрэнерго добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах региональных облэнерго.

Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте её экономно,
– говорится в сообщении энергетиков.

Какие последствия российского удара 6 декабря?

  • Враг атаковал ряд украинских городов комбинированным ударом. Взрывы слышались в разных регионах Украины, начиная с ночи. В частности, российские дроны проникли во Львовскую область, известно о пострадавших.

  • Также в Луцке из-за атаки противника вспыхнул пожар на продовольственных складах.

  • На Киевщине под прицелом оказалась железнодорожная инфраструктура. Так, здание узловой вокзальной станции в Фастове полностью разрушено. Украинская железная дорога была вынуждена изменить движение поездов.

  • Попадания и возгорания из-за российских дронов фиксировались и в Днепропетровской области, в частности в Никополе пострадал 11-летний мальчик.

  • В целом за ночь оккупанты выпустили по Украине более 700 средств воздушного поражения.