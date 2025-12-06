Раніше оприлюднені графіки знеструмлення регіонів, де запроваджували аварійні відключення, наразі не застосовуються. Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Що відомо про аварійні вимкнення світла?
Рішення про введення аварійних відключень ухвалили через ворожу ракетно-дронову атаку. Зокрема відомо про пошкодження енергооб'єктів у Львівській, Чернігівській та Одеській областях.
Окрім того, у ДТЕК зауважили, що за наказом Укренерго, в області застосовані екстрені відключення.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.
Зауважте! Аварійні вимкнення будуть припинені після стабілізації роботи енергосистеми.
Водночас в Укренерго додають, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на сторінках регіональних обленерго.
Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– йдеться у повідомленні енергетиків.