"Наступает настоящая катастрофа": у Путина не осталось денег на важный сектор в России
- Во многих городах России возникли проблемы с теплом и электричеством из-за устаревшего оборудования, поскольку средства приоритетно направляются на войну.
- Путин не имеет ресурсов для поддержки гражданской экономики, что приводит к протестам и недовольству населения.
В России ряд городов оказались без тепла и света, но причина вовсе не в атаках дронов или ракет, а в старом оборудовании. Кремль решил, что ремонтировать его не нужно, а люди могут замерзать, ведь все деньги идут на войну.
Более того, из-за снегопадов на дорогах России коллапс, а аэропорты закрыты. Журналист, эксперт-международник Александр Демченко заметил 24 Каналу, что российский диктатор не имеет средств, чтобы восстановить жилищно-коммунальную сферу.
Кремлю безразлично на население во время морозов
Например, в городе Жуковск Московской области 100 тысяч населения. Там случилась авария, поэтому люди были вынуждены срезать деревья, разжигать костры, чтобы согреться. Кроме отопления, также нет воды и света. Владимир Путин решил помочь им по-своему и отправил тепловентиляторы. Для горожан власти не нашли даже генератора.
Наступила настоящая катастрофа. Хотя, например, в Мурманск, Урал не залетают дроны, но там постоянные аварии. Все потому, что у Путина не осталось денег, чтобы покрывать войну,
– подчеркнул эксперт-международник.
Оказалось, что линиям электропередач в Мурманске более 60 лет, они уже не работают. Но проблема не только в устаревшей технике, а также в коррупции местных властей. Чиновники убеждают, что все якобы под контролем, хотя в городе блэкаут.
Похожая ситуация в Омске, там люди вышли на улицу с протестом. Владимир Путин снова отреагировал, и на этот раз отправил туда силовиков, которые должны были разобраться с недовольными.
"Такие случаи говорят лишь об одном – у Путина не остается ни копейки для гражданской экономики: пенсионеров, ЖКХ, транспорта, учителей, которых он собрался сокращать", – добавил эксперт-международник.
Власть не контролирует снежный апокалипсис
Страна-агрессор переживает сильные морозы и снегопады. Пока власть демонстрирует бездействие люди вынуждены спасаться самостоятельно. В сети появляются немало историй о том, как соседи самостоятельно откапывали вход в дом, машины и даже людей, которых накрыло сугробами снега.
Центр всем этим не руководит. Техники есть мизерное количество, ею нельзя что-то сделать. А главная проблема в том, что у Москвы банально нет ресурсов,
– подчеркнул журналист.
В этих условиях особенно удивило поведение мэра Москвы, который решил отряхнуть искусственным снегом ветки деревьев на которые еще не упал настоящий снег. Так хотят успокоить людей и заставить их не замечать войну. Можно только представить, что произойдет в стране, когда начнется оттепель и к каким последствиям это приведет.
Что происходит в России?
- Кремль пытается показать, что заинтересован в переговорах, но при этом продолжает обстреливать Украину. Представитель Путина заявил, что следующая встреча с украинскими представителями состоится 1 февраля. Он подчеркнул, что разговоры очень сложные и чувствительные, но назвал их прогрессом.
- Интересно, что пока кремлевская власть не планирует останавливать войну, население стремительно тратит средства на эзотерику. Только за 2025 год спрос на такую продукцию вырос на 50%. Больше всего россиян интересуют обереги, осиновые колья, руны. Чаще всего они хотят узнать о пропавших на фронте родственниках и получить предсказания относительно войны.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной. По ее словам, это нужно для российских граждан, которые "хотят объединиться с родными, и уехать". Часто у них просроченные паспорта, поэтому они не могут попасть в Украину даже через третьи страны.