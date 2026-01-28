"Наступает настоящая катастрофа": у Путина не осталось денег на важный сектор в России

В России ряд городов оказались без тепла и света, но причина вовсе не в атаках дронов или ракет, а в старом оборудовании. Кремль решил, что ремонтировать его не нужно, а люди могут замерзать, ведь все деньги идут на войну.

Более того, из-за снегопадов на дорогах России коллапс, а аэропорты закрыты. Журналист, эксперт-международник Александр Демченко заметил 24 Каналу, что российский диктатор не имеет средств, чтобы восстановить жилищно-коммунальную сферу.

Кремлю безразлично на население во время морозов

Например, в городе Жуковск Московской области 100 тысяч населения. Там случилась авария, поэтому люди были вынуждены срезать деревья, разжигать костры, чтобы согреться. Кроме отопления, также нет воды и света. Владимир Путин решил помочь им по-своему и отправил тепловентиляторы. Для горожан власти не нашли даже генератора.

Наступила настоящая катастрофа. Хотя, например, в Мурманск, Урал не залетают дроны, но там постоянные аварии. Все потому, что у Путина не осталось денег, чтобы покрывать войну,

– подчеркнул эксперт-международник.

Оказалось, что линиям электропередач в Мурманске более 60 лет, они уже не работают. Но проблема не только в устаревшей технике, а также в коррупции местных властей. Чиновники убеждают, что все якобы под контролем, хотя в городе блэкаут.

Похожая ситуация в Омске, там люди вышли на улицу с протестом. Владимир Путин снова отреагировал, и на этот раз отправил туда силовиков, которые должны были разобраться с недовольными.

"Такие случаи говорят лишь об одном – у Путина не остается ни копейки для гражданской экономики: пенсионеров, ЖКХ, транспорта, учителей, которых он собрался сокращать", – добавил эксперт-международник.

Власть не контролирует снежный апокалипсис

Страна-агрессор переживает сильные морозы и снегопады. Пока власть демонстрирует бездействие люди вынуждены спасаться самостоятельно. В сети появляются немало историй о том, как соседи самостоятельно откапывали вход в дом, машины и даже людей, которых накрыло сугробами снега.

Центр всем этим не руководит. Техники есть мизерное количество, ею нельзя что-то сделать. А главная проблема в том, что у Москвы банально нет ресурсов,

– подчеркнул журналист.

В этих условиях особенно удивило поведение мэра Москвы, который решил отряхнуть искусственным снегом ветки деревьев на которые еще не упал настоящий снег. Так хотят успокоить людей и заставить их не замечать войну. Можно только представить, что произойдет в стране, когда начнется оттепель и к каким последствиям это приведет.

Что происходит в России?