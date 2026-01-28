"Настає справжня катастрофа": у Путіна не залишилось грошей на важливий сектор у Росії

У Росії низка міст опинилися без тепла й світла, але причина зовсім не у атаках дронів чи ракет, а у старому обладнанні. Кремль вирішив, що ремонтувати його не потрібно, а люди можуть замерзати, адже всі гроші йдуть на війну.

Ба більше, через снігопади на дорогах Росії колапс, а аеропорти закриті. Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко зауважив 24 Каналу, що російський диктатор не має коштів, щоб відновити житлово-комунальну сферу.

Кремлю байдуже на населення у час морозів

Наприклад, у місті Жуковськ Московської області 100 тисяч населення. Там трапилася аварія, тому люди були змушені зрізати дерева, розпалювати багаття, щоб зігрітися. Крім опалення, також немає води й світла. Володимир Путін вирішив допомогти їм у свій спосіб і відправив тепловентилятори. Для містян влада не знайшла навіть генератора.

Настала справжня катастрофа. Хоча, наприклад, у Мурманськ, Урал не залітають дрони, але там постійні аварії. Все тому, що у Путіна не залишилося грошей, щоб покривати війну,

– наголосив експерт-міжнародник.

Виявилося, що лініям електропередач у Мурманську понад 60 років, вони вже не працюють. Але проблема не тільки у застарілій техніці, а також у корупції місцевої влади. Чиновники переконують, що все нібито під контролем, хоча у місті блекаут.

Схожа ситуація в Омську, там люди вийшли на вулицю з протестом. Володимир Путін знову відреагував, і на цей раз відправив туди силовиків, які мали розібратися з невдоволеними.

"Такі випадки говорять лише про одне – у Путіна не залишається ні копійки для цивільної економіки: пенсіонерів, ЖКГ, транспорту, вчителів, яких він зібрався скорочувати", – додав експерт-міжнародник.

Влада не контролює сніговий апокаліпсис

Країна-агресорка переживає сильні морози та снігопади. Поки влада демонструє бездіяльність люди змушені рятуватися самостійно. У мережі з'являються чимало історій про те, як сусіди самостійно відкопували вхід до будинку, машини та навіть людей, яких накрило кучугурами снігу.

Центр усім цим не керує. Техніки є мізерна кількість, нею не можна щось зробити. А головна проблема в тому, що у Москви банально немає ресурсів,

– підкреслив журналіст.

У цих умовах особливо здивувала поведінка мера Москви, який вирішив обтрусити штучним снігом гілки дерев на які ще не впав справжній сніг. Так хочуть заспокоїти людей та змусити їх не помічати війну. Можна тільки уявити, що станеться в країні, коли почнеться відлига та до яких наслідків це призведе.

