Сколько денег россияне тратят на эзотерику?
Наибольшей популярностью пользовались обереги, доля продаж которых в выборке достигла 36%, о чем говорится в материале российское медиа "The Moscow Times".
Спрос на них за прошлый год увеличился в 2,2 раза. В среднем россияне тратили на один оберег 498 рублей – на 33% меньше, чем в 2024-м.
Также резко вырос интерес среди населения к осиновым кольям – количество покупок подскочило в 4 раза (то есть на 300%), а средний чек составил 333 рубля. Кроме этого, среди рекордсменов оказались стеклянные шары, спрос на которые вырос на 101%, и куклы вуду (+63%).
Популярными были и руны – спрос на них увеличился на 54%, средний набор стоил 672 рубля. Спрос на маятники для биолокации вырос на 34%, на черные свечи - на 8%.
Интересно! В то же время карты Таро просели на 5%, средняя цена за колоду составила 654 рубля.
Россияне заинтересовались эзотерикой почти сразу после начала войны в Украине. Тарологи рассказывали, что около половины запросов клиентов стали связаны с боевыми действиями.
Например, многие пытаются узнать судьбу родственников на фронте. Также немало граждан просит предсказать даты завершения войны.
В частности с января по конец октября 2023 года население потратило 904 миллионов рублей на курсы по эзотерике и 104 миллионов рублей на обучение астрологии. Об этом сообщает российское СМИ "Известия".
А на российском "Авито" появляются десятки объявлений с рекламой магических услуг для родственников, воюющих в Украине. Маги предлагают узнать о состоянии здоровья близких на фронте и "навести защиту" на военных.
Средняя цена магических услуг на "Авито" колеблется от 300 до 1 500 рублей.
Какие есть еще новости по России?
Евросоюз официально утвердил план запрета импорта российского газа до 2027 года. Это может повлиять на доходы России. Москва рискует потерять последних европейских покупателей, например, Словакию и Венгрию. Кроме того, растет давление Европы на Кремль.
В то же время российская экономика рискует столкнуться с рецессией в 2026 году. Кроме того, она уже официально вошла в режим стагнации. И даже окончание войны против Украины уже может не спасти Кремль.