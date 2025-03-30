Россияне боятся мигрантов: что им не нравится

В России серьезная нехватка рабочей силы. Это обусловлено проблемами Кремля из-за ведения войны против Украины. Российские пропагандисты крайне недовольны тем, что появилось много мигрантов из неразвитых стран, которые покрывают нехватку работников.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что кремлевские прихвостни, вероятно, не понимают, что более миллиона человек или умерли на войне в Украине, или стали инвалидами из-за боевых действий, или же воюют дальше. Другая еще большая часть трудоспособных россиян сейчас занимается производством военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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"Эти люди изъяты из гражданской экономики. Для того, чтобы изменить структуру трудовой миграции России надо стать другой страной", – сказал он.

В России против мигрантов

Игорь Яковенко отметил, что мигранты в Россию преимущественно попадают из Центральной Азии. Пропагандисты боятся, что их станет больше, чем коренных россиян.

Две страны, которые поставляют основной поток мигрантов это Кыргызстан и Таджикистан,

– заметил он.

Россияне совсем не довольны этим, ведь хотят, чтобы к ним приезжали люди из европейских стран. Журналист объяснил, что это невозможно, ведь в России нет ничего, что могло бы заинтересовать цивилизованные общества.

Кто захочет приезжать в страну, где царит беззаконие и пропаганда? Структура миграции определяется тем, на каком уровне страна,

– объяснил Яковенко.

В Россию едут из тех стран, где ситуация еще хуже, а хуже чем там в Северной Корее, Кыргызстане, Таджикистане и других похожих государствах.

Усиление миграционной политики

Журналист заметил, если Кремль усилит миграционную политику, то работать будет некому. В России на строительстве, в сфере коммунальных услуг и на других мало оплачиваемых и тяжелых работах преимущественно работают приезжие люди из бедных стран.

Для того, чтобы что-то начало меняться в миграционной политике России сначала надо прекратить войну. Это очевидно,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Кроме того, завершения агрессии и смена власти может положительно повлиять и на другие проблемы России.

Интересно, доктор экономических наук Игорь Липсиц отметил, что Россия сталкивается с серьезным демографическим кризисом, который продлится несколько поколений. Из-за потерь на войне, массовую эмиграцию и низкую рождаемость страна потеряла около двух миллионов трудоспособных людей, что повлекло острый дефицит рабочей силы. Чтобы компенсировать нехватку работников, Россия начала завозить мигрантов также из Мьянмы.