Росіяни бояться мігрантів: що їм не подобається

У Росії серйозна нестача робочої сили. Це зумовлено проблемами Кремля через ведення війни проти України. Російські пропагандисти вкрай невдоволені тим, що з'явилося багато мігрантів із нерозвинених країн, які покривають брак працівників.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що кремлівські посіпаки, ймовірно, не розуміють, що понад мільйон людей або померли на війні в Україні, або стали інвалідами через бойові дії, або ж воюють далі. Інша ще більша частина працездатних росіян зараз займається виробництвом військово-промислового комплексу країни-агресорки.

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"Ці люди вилучені із цивільної економіки. Для того, щоб змінити структуру трудової міграції Росії треба стати іншою країною", – сказав він.

У Росії проти мігрантів

Ігор Яковенко зауважив, що мігранти до Росії переважно потрапляють із Центральної Азії. Пропагандисти бояться, що їх стане більше, ніж корінних росіян.

Дві країни, які постачають основний потік мігрантів це Киргизстан і Таджикистан,

– зауважив він.

Росіяни зовсім не задоволені цим, адже хочуть, щоб до них приїжджали люди із європейських країн. Журналіст пояснив, що це неможливо, адже у Росії немає нічого, що могло б зацікавити цивілізовані суспільства.

Хто захоче приїжджати в країну, де панує беззаконня та пропаганда? Структура міграції визначається тим, на якому рівні країна,

– пояснив Яковенко.

До Росії їдуть із тих країн, де ситуація ще гірша, а гірше ніж там у Північній Кореї, Киргизстані, Таджикистані та інших схожих державах.

Посилення міграційної політики

Журналіст зауважив, якщо Кремль посилить міграційну політику, то працювати буде нікому. У Росії на будівництві, у сфері комунальних послуг та на інших мало оплачуваних та важких роботах переважно працюють приїжджі люди із бідних країн.

Для того, щоб щось почало мінятись у міграційній політиці Росії спочатку треба припинити війну. Це очевидно,

– підкреслив Ігор Яковенко.

Крім того, завершення агресії й зміна влади може позитивно вплинути й на інші проблеми Росії.

Цікаво, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зазначив, що Росія стикається з серйозною демографічною кризою, яка триватиме кілька поколінь. Через втрати на війні, масову еміграцію та низьку народжуваність країна втратила близько двох мільйонів працездатних людей, що спричинило гострий дефіцит робочої сили. Щоб компенсувати нестачу працівників, Росія почала завозити мігрантів також із М'янми.