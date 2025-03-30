Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что кремлевские прихвостни, вероятно, не понимают, что более миллиона человек или умерли на войне в Украине, или стали инвалидами из-за боевых действий, или же воюют дальше. Другая еще большая часть трудоспособных россиян сейчас занимается производством военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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"Эти люди изъяты из гражданской экономики. Для того, чтобы изменить структуру трудовой миграции России надо стать другой страной", – сказал он.

В России против мигрантов

Игорь Яковенко отметил, что мигранты в Россию преимущественно попадают из Центральной Азии. Пропагандисты боятся, что их станет больше, чем коренных россиян.

Две страны, которые поставляют основной поток мигрантов это Кыргызстан и Таджикистан,

– заметил он.

Россияне совсем не довольны этим, ведь хотят, чтобы к ним приезжали люди из европейских стран. Журналист объяснил, что это невозможно, ведь в России нет ничего, что могло бы заинтересовать цивилизованные общества.

Кто захочет приезжать в страну, где царит беззаконие и пропаганда? Структура миграции определяется тем, на каком уровне страна,

– объяснил Яковенко.

В Россию едут из тех стран, где ситуация еще хуже, а хуже чем там в Северной Корее, Кыргызстане, Таджикистане и других похожих государствах.

Усиление миграционной политики

Журналист заметил, если Кремль усилит миграционную политику, то работать будет некому. В России на строительстве, в сфере коммунальных услуг и на других мало оплачиваемых и тяжелых работах преимущественно работают приезжие люди из бедных стран.

Для того, чтобы что-то начало меняться в миграционной политике России сначала надо прекратить войну. Это очевидно,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Кроме того, завершения агрессии и смена власти может положительно повлиять и на другие проблемы России.

Интересно, доктор экономических наук Игорь Липсиц отметил, что Россия сталкивается с серьезным демографическим кризисом, который продлится несколько поколений. Из-за потерь на войне, массовую эмиграцию и низкую рождаемость страна потеряла около двух миллионов трудоспособных людей, что повлекло острый дефицит рабочей силы. Чтобы компенсировать нехватку работников, Россия начала завозить мигрантов также из Мьянмы.