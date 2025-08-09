У России, вероятно, появилась новая крылатая ракета: ее уже сбили в Украине
- Россия имеет новую малую крылатую ракету, которая уже применялась против Украины, предположительно, подобную британско-французской Storm Shadow.
- Предварительно идентифицированная как "Бандероль", ракета S8000 имеет дальность до 500 км и оснащена китайским двигателем, но новый образец сбитой ракеты остается неизвестным.
- Новая ракета напоминает украинскую "Ад", которая дебютировала в 2024 году, способна преодолевать 700 км со скоростью 700 км/ч и имеет боевую часть более 50 кг.
Российские войска имеют на вооружении новый тип малой крылатой ракеты. Ею уже ударили по Украине.
В частности, 7 августа утром мониторинговый ресурс monitor зафиксировал пролет боеприпаса типа "Бандероль" в направлении Николаева с юга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Что известно о новой крылатой ракете на вооружении россиян?
Telegram-канал "Полковник ГШ" обнародовал фото сбитой ракеты, уточнив, что речь идет не о "Бандероли", а о другом, до сих пор неизвестном образце вооружения. По внешнему виду он напоминает британско-французскую Storm Shadow, а по концепции – украинскую "Ад".
Напомним, что "Бандероль" – относительно новая российская крылатая ракета S8000, о которой впервые стало известно весной 2025 года. Сначала ее воспринимали как беспилотник, однако позже выяснилось, что это ракета с дальностью до 500 километров, визуально подобная американской AGM-158C LRASM, но значительно дешевле. S8000 оснащена китайским турбореактивным двигателем SW800Pro-A95 и содержит отдельные компоненты западного производства. Боевая часть ОФБЧ-150 весит 114,3 килограмма.
Что касается "Ада", с которой сравнивают новую вражескую ракету, ее впервые представили в конце 2024 года. Это малогабаритная крылатая ракета, которую иногда называют "ракето-дроном". Она способна преодолевать до 700 километров со скоростью около 700 километров в час, имеет длину до 2 метров и боевую часть весом более 50 килограммов. Она оснащена компактным турбореактивным двигателем. Первое подтверждение ее боевого применения появилось в июне.