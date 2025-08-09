24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация изначально вышла на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Почему Россия достает танки из Сибири?

После 42 месяцев изнурительных боев в Украине запасы современной бронетехники в России низкие. Настолько низкие, что российские техники извлекают из долгосрочного хранения брошенные танки, которые до сих пор считались непригодными к бою.

Внимательно исследуя недавние спутниковые снимки Уралвагонзавода, крупного российского танкового завода в Нижнем Тагиле, что в 1600 километрах от Украины, аналитик открытых источников Jompy заметил то, что давно ожидал, ведь потери российских танков в начале этого года превысили 4000. Это столько же танков, сколько Россия имела на передовой до расширения войны против Украины в феврале 2022 года.

"Просто так на площадках возле Уралвагонзавода припарковано много вероятных Т-72А", – написал Jompy. Если танки появляются возле Уралвагонзавода, то обычно это означает, что их постепенно завозят на завод для ремонта и, возможно, модернизации, прежде чем отправить в передовые полки в Украину.

46-тонный трехместный Т-72А не является старейшим вариантом Т-72, но близок к нему. Лишь одна модель Т-72, "Урал", предшествовала Т-72, который был принят на вооружение СССР в начале 1970-х годов. Российская промышленность выпустила тысячи Т-72 "Урал" и Т-72А. В 1980-х годах ему на замену пришел существенно усовершенствованный Т-72Б – со стабилизированной 125-миллиметровой пушкой, толще броней и мощным двигателем.

Старые Т-72 были размещены на складах, таких как 349-я танковая база хранения в Топчихинском районе России, в 2000 километрах от Украины. Там они оставались десятилетиями и служили только как запчасти, пока украинские мины, артиллерия, ракеты и беспилотники не уничтожили целое поколение современных танков.

Поскольку "Уралвагонзавод" ежегодно производит лишь около 300 новейших танков Т-90М, Кремль не имел другого выбора, кроме как использовать очень старые Т-72, чтобы частично компенсировать потери танков в Украине. 40-летние Т-72Б начали поступать на "Уралвагонзавод" десятками в начале этого года, но на хранении было всего несколько сотен Т-72Б. Существует около 1000 Т-72 "Урал" и Т-72А.

Как россияне компенсируют нехватку современных танков?

Еще прошлым летом High Marsed, еще один аналитик, который работает с открытыми источниками, пришел к выводу, что с Т-72 первого поколения нет пользы, пока в России на складах все еще остаются некоторые из несколько более новых (но все еще очень старых) Т-80Б, Т-80БВ и Т-72Б.

"Я ожидаю, что в какой-то момент им придется создать программу модернизации для этих танков", – писал High Marsed о Т-72А, – это должно быть признаком того, что на складе осталось немного Т-72Б, Т-80Б/БВ".

Знак появился. Т-72Б и другие танки 1980-х годов заканчиваются. Теперь настала очередь Т-72А воевать в Украине в тех все более редких случаях, когда россияне рискуют танками вдоль линии фронта, который патрулируется дронами.

Неизвестно, сколько из примерно 1000 ржавых Т-72 ранних моделей все еще можно отремонтировать после десятилетий открытого хранения. Так же непонятно, сколько Россия будет инвестировать в их реконструкцию и модернизацию. Т-72А лишены многих функций, которые делают современный танк современным, в частности, стабилизированной главной пушки, которая обеспечивает точность даже во время движения танка.

Старые украинские фронтовые танки Leopard 1A5 последний раз модернизировались в 1980-х годах, но даже они имеют стабилизированные пушки.

Будущее возвращение Т-72А на передовую является очередным свидетельством постоянной "демеханизации" российской армии, которая несет катастрофические потери в тяжелой технике в Украине. Однако возрождение Т-72А не означает, что россияне проигрывают. То, чего российской армии не хватает в современных танках, она с лихвой компенсирует человеческими ресурсами.

Сегодня российские полки на фронте в Украине в основном атакуют на мотоциклах или пешком. Они несут серьезные потери, обычно более 20 тысяч убитых и раненых за месяц. Но благодаря щедрым бонусам за подписание контрактов и обманным контрактам Кремлю удается ежемесячно вербовать 30 тысяч новых военнослужащих.

Они воюют без современных танков, но все равно воюют. И они все еще могут оттеснять украинские бригады, которые имеют дефицит в личном составе.