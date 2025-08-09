24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Чому Росія дістає танки з Сибіру?

Після 42 місяців виснажливих боїв в Україні запаси сучасної бронетехніки в Росії низькі. Настільки низькі, що російські техніки витягують з довгострокового зберігання покинуті танки, які досі вважалися непридатними до бою.

Уважно досліджуючи нещодавні супутникові знімки Уралвагонзаводу, великого російського танкового заводу в Нижньому Тагілі, що за 1600 кілометрів від України, аналітик відкритих джерел Jompy помітив те, що давно очікував, адже втрати російських танків на початку цього року перевищили 4000. Це стільки ж танків, скільки Росія мала на передовій до розширення війни проти України в лютому 2022 року.

"Просто так на площадках біля Уралвагонзаводу припарковано багато ймовірних Т-72А", – написав Jompy. Якщо танки з'являються біля Уралвагонзаводу, то зазвичай це означає, що їх поступово завозять на завод для ремонту та, можливо, модернізації, перш ніж відправити до передових полків в Україну.

46-тонний тримісний Т-72А не є найстарішим варіантом Т-72, але близький до нього. Лише одна модель Т-72, "Урал", передувала Т-72, який був прийнятий на озброєння СРСР на початку 1970-х років. Російська промисловість випустила тисячі Т-72 "Урал" та Т-72А. У 1980-х роках йому на заміну прийшов суттєво вдосконалений Т-72Б – зі стабілізованою 125-міліметровою гарматою, товстішою бронею та потужнішим двигуном.

Старіші Т-72 були розміщені на складах, таких як 349-та танкова база зберігання в Топчихинському районі Росії, за 2000 кілометрів від України. Там вони залишалися десятиліттями і служили лише як запчастини, аж поки українські міни, артилерія, ракети та безпілотники не знищили ціле покоління сучасніших танків.

Оскільки "Уралвагонзавод" щорічно виробляє лише близько 300 новітніх танків Т-90М, Кремль не мав іншого вибору, окрім як використовувати дуже старі Т-72, щоб частково компенсувати втрати танків в Україні. 40-річні Т-72Б почали надходити на "Уралвагонзавод" десятками на початку цього року, але на зберіганні було лише кілька сотень Т-72Б. Існує близько 1000 Т-72 "Урал" та Т-72А.

Як росіяни компенсують брак сучасних танків?

Ще минулого літа High Marsed, ще один аналітик, який працює з відкритими джерелами, дійшов висновку, що з Т-72 першого покоління нема користі, поки в Росії на складах все ще залишаються деякі з дещо новіших (але все ще дуже старих) Т-80Б, Т-80БВ та Т-72Б.

"Я очікую, що в якийсь момент їм доведеться створити програму модернізації для цих танків", – писав High Marsed про Т-72А, – це має бути ознакою того, що на складі залишилося небагато Т-72Б, Т-80Б/БВ".

Знак з'явився. Т-72Б та інші танки 1980-х років закінчуються. Тепер настала черга Т-72А воювати в Україні в тих дедалі рідкісніших випадках, коли росіяни ризикують танками вздовж лінії фронту, який патрулюється дронами.

Невідомо, скільки з приблизно 1000 іржавих Т-72 ранніх моделей все ще можна відремонтувати після десятиліть відкритого зберігання. Так само незрозуміло, скільки Росія інвестуватиме в їх реконструкцію та модернізацію. Т-72А позбавлені багатьох функцій, які роблять сучасний танк сучасним, зокрема, стабілізованої головної гармати, яка забезпечує точність навіть під час руху танка.

Старі українські фронтові танки Leopard 1A5 востаннє модернізувалися у 1980-х роках, але навіть вони мають стабілізовані гармати.

Майбутнє повернення Т-72А на передову є черговим свідченням постійної "демеханізації" російської армії, яка зазнає катастрофічних втрат у важкій техніці в Україні. Однак відродження Т-72А не означає, що росіяни програють. Те, чого російській армії бракує в сучасних танках, вона з лишком компенсує людськими ресурсами.

Сьогодні російські полки на фронті в Україні здебільшого атакують на мотоциклах або пішки. Вони зазнають серйозних втрат, зазвичай понад 20 тисяч убитих і поранених за місяць. Але завдяки щедрим бонусам за підписання контрактів та обманливим контрактам Кремлю вдається щомісяця вербувати 30 тисяч нових військовослужбовців.

Вони воюють без сучасних танків, але все одно воюють. І вони все ще можуть відтісняти українські бригади, які мають дефіцит в особовому складі.