Російські війська мають на озброєнні новий тип малої крилатої ракети. Нею вже вдарили по Україні.

Зокрема, 7 серпня вранці моніторинговий ресурс monitor зафіксував проліт боєприпасу типу "Бандероль" у напрямку Миколаєва з півдня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Що відомо про нову крилату ракету на озброєнні росіян?

Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив фото збитої ракети, уточнивши, що йдеться не про "Бандероль", а про інший, досі невідомий зразок озброєння. За зовнішнім виглядом він нагадує британсько-французьку Storm Shadow, а за концепцією – українську "Пекло".

Нагадаємо, що "Бандероль" – відносно нова російська крилата ракета S8000, про яку вперше стало відомо навесні 2025 року. Спочатку її сприймали як безпілотник, однак пізніше з’ясувалося, що це ракета з дальністю до 500 кілометрів, візуально подібна до американської AGM-158C LRASM, але значно дешевша. S8000 оснащена китайським турбореактивним двигуном SW800Pro-A95 та містить окремі компоненти західного виробництва. Бойова частина ОФБЧ-150 важить 114,3 кілограма.

Щодо "Пекла", з якою порівнюють нову ворожу ракету, її вперше презентували наприкінці 2024 року. Це малогабаритна крилата ракета, яку іноді називають "ракето-дроном". Вона здатна долати до 700 кілометрів зі швидкістю близько 700 кілометрів на годину, має довжину до 2 метрів та бойову частину вагою понад 50 кілограмів. Вона оснащена компактним турбореактивним двигуном. Перше підтвердження її бойового застосування з’явилося у червні.