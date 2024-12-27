В российском учебнике для 9 класса авторы обвинили в изнасиловании самих жертв

В России возник скандал вокруг учебника "Основы безопасности жизнедеятельности". В нем авторы утверждают, что "многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы".

Так, в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова ученики обнаружили учебники по ОБЖ для 9 класса с разделом "Безопасное поведение девушек". В разделе говорится, что жертва чаще всего сама становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. Об этом рассказала чиновница Екатерина Мизулина, передает 24 Канал.

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"Сама виновата"

Так, в скандальном учебнике говорится, что многие случаи изнасилования "происходят по вине самой жертвы, которая показывает всем своим видом, что она либо "созрела“ (оказалась в неположенном месте и в неположенное время), или податлива (слишком легкодоступна), или беззащитна (пьяная, напуганная, возбужденная, слишком доверчивая)".

Книга утверждает: чтобы не стать жертвой насилия, женщинам не стоит надевать короткую юбку и ярко краситься, потому что это, мол, "провоцирует мужчин". В то же время, замечают авторы, если девушка осталась наедине с мужчиной, то "нужно быть готовыми к тому, что у него может возникнуть желание близости".

Страницы из учебника, где авторы обвиняют в насилии жертв / Фото из соцсети

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В минпросвещения России посоветовали читать книгу дочери Шойгу

В минпросвещения отреагировали на инцидент. Там заявили, что этот учебник не может использоваться в школах. Также в заявлении ведомства говорится, что этой книги нет в федеральном перечне учебников.

Зато минпросвещения рекомендовало использовать пособие под научной редакцией дочери экс-министра обороны Сергея Шойгу Юлии, которая работает директором Центра экстренной психологической помощи при МЧС России.

В комментарии пропагандистскому изданию власти Ростовской области сообщили, что учебное пособие допущено к выпуску для школ. Там заявили, что "учителя могут использовать его для ознакомления с отдельными темами предмета "Основы безопасности и защиты Родины".