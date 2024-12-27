У російському підручнику для 9 класу автори звинуватили у зґвалтуванні самих жертв

У Росії виник скандал навколо підручника "Основи безпеки життєдіяльності". У ньому автори стверджують, що "багато конфліктів і нападів відбуваються з вини самої жертви".

Так, у школах Ростова-на-Дону, Волгодонська та Тамбова учні виявили підручники з ОБЖ для 9 класу з розділом "Безпечна поведінка дівчат". У розділі йдеться, що жертва найчастіше сама стає причиною насильства через яскравий макіяж або коротку спідницю. Про це розповіла чиновниця Єкатерина Мізуліна, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія "впустила" ще два ФАБи у Бєлгородській області, триває евакуація населення

"Сама винна"

Так, у скандальному підручнику йдеться, що багато зґвалтувань "відбуваються з вини самої жертви, яка показує всім своїм виглядом, що вона або „дозріла“ (опинилася в неналежному місці і в неналежний час), або податлива (надто легкодоступна), або беззахисна (п'яна, налякана, збуджена, надто довірлива)".

Книга стверджує: щоб не стати жертвою насильства, жінкам не варто одягати коротку спідницю і яскраво фарбуватися, бо це, мовляв, "провокує чоловіків". Водночас, зауважують автори, якщо дівчина залишилася наодинці з чоловіком, то "потрібно бути готовими до того, що в нього може виникнути бажання близькості".

Сторінки з підручника, де автори звинувачують у насильстві жертв / Фото з соцмережі

Дивіться також Солдати КНДР зґвалтували викладачку, яка мала вчити їх російської мови, – ЗМІ

У мінпросвіти Росії порадили читати книгу доньки Шойгу

У мінпросвіти відреагували на інцидент. Там заявили, що цей підручник не може використовуватися в школах. Також у заяві відомства йдеться, що цієї книги немає у федеральному переліку підручників.

Натомість мінпросвіти рекомендувало використовувати посібник під науковою редакцією доньки ексміністра оборони Сергія Шойгу Юлії, яка працює директором Центру екстреної психологічної допомоги при МНС Росії.

У коментарі пропагандистському виданню влада Ростовської області повідомила, що навчальний посібник допущено до випуску для шкіл. Там заявили, що "вчителі можуть використовувати його для ознайомлення з окремими темами предмета "Основи безпеки та захисту Батьківщини".