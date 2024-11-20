Інцидент стався у селі Кромські Бики Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційні російські телеграм-канали.

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Як в Росії працює культурна адаптація солдатів КНДР

12 листопада в Курській області Росії стався інцидент за участю солдатів КНДР, які скоїли групове зґвалтування викладачки з Російського університету дружби народів (РУДН). 28-річна жінка прибула до регіону для викладання російської мови військовим з Північної Кореї.

Як повідомляється, напад стався в селі Кромські Бики, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів від зони бойових дій. Постраждала, на ім’я Анна, була залучена до програми адаптації солдатів, ініційованої Міністерством оборони РФ спільно з філологічним факультетом РУДН. Програма мала сприяти їхньому ознайомленню з мовою, культурою та побутовими реаліями Росії.

За словами Анни, вона прокинулася вночі від того, що її душили. Група солдатів, спілкуючись корейською, зв'язала її, заклеїла рот і завдавала ударів. Далі вони почали по черзі її ґвалтувати, супроводжуючи це словесними приниженнями.

Напад тривав близько двох годин, після чого жінці вдалося втекти, коли нападники відволіклися на пошуки алкоголю.

Анна звернулася до правоохоронних органів, однак побоюється, що нападників можуть просто повернути до КНДР, аби уникнути дипломатичних ускладнень з країною, яку Росія вважає "дружньою". Через схожість зовнішності солдатів їй важко точно визначити їх кількість, але вважає, що їх було четверо чи п’ятеро.

Розповідь про напад від потерпілої: дивіться відео