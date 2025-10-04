Часть жителей Ровно без света: в местной ОВА назвали причину
- В Ровно часть жителей осталась без электроснабжения.
- Местные энергетики работают над возвращением света в дома жителей.
Ситуация в энергетической системе Украины находится под угрозой из-за усиления российских атак на критическую инфраструктуру и увеличения нагрузки на светораспределительные структуры. Так, в Ривном местами исчезло электроснабжение.
Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, передает 24 Канал.
Почему в Ровно исчез свет?
В субботу, 4 октября, в областном центре Ровенской области часть жителей столкнулась с отсутствием электроснабжения.
Глава местной ОВА рассказал, что такая ситуация произошла из-за технических неисправностей. Он подчеркнул максимальную вовлеченность энергетиков к устранению проблемы.
По предварительным прогнозам, свет в дома ровенчан удастся вернуть за несколько часов,
– добавил Александр Коваль.
Заметьте! На днях эстонская разведка сообщила о возможном обострении российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины зимой, в частности указав на риск ударов по атомным электростанциям.
Ситуация с энергетикой Украины: последние новости
- В результате атаки беспилотников на Черниговщине 4 октября были повреждены энергетические объекты, из-за чего тысячи местных жителей остались без света в домах.
- Накануне Россия осуществила масштабный ракетный удар по газовой инфраструктуре Украины, выпустив 35 ракет.
- По данным "Нафтогаза", этот удар по газодобывающей системе был наиболее мощным за все время полномасштабной войны.
- Из-за вражеских обстрелов в последнее время проблемы с электроснабжением фиксировали в частности в Сумской, Черниговской, Одесской, Донецкой областях, из-за чего в регионах действуют почасовые графики отключений.
- По информации Министерства энергетики, сейчас в Украине продолжается масштабная подготовка энергетической инфраструктуры к зиме. В частности проводят ремонты на объектах, создают запасы оборудования и альтернативных источников энергии.