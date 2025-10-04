Ситуація в енергетичній системі України перебуває під загрозою через посилення російських атак на критичну інфраструктуру й збільшення навантаження на світлорозподільчі структури. Так, у Рівному подекуди зникло електропостачання.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає 24 Канал.

Читайте також Росіяни знову вдарили по енергетиці Чернігівщини: в регіоні діють графіки відключень

Чому в Рівному зникло світло?

У суботу, 4 жовтня, в обласному центрі Рівненської області частина мешканців стикнулася з відсутністю електропостачання.

Очільник місцевої ОВА розповів, що така ситуація сталася через технічні несправності. Він підкреслив максимальну залученість енергетиків до усунення проблеми.

За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин,

– додав Олександр Коваль.

Зауважте! Днями естонська розвідка повідомила про можливе загострення російських атак на енергетичну інфраструктуру України взимку, зокрема вказавши на ризик ударів по атомних електростанціях.

Ситуація з енергетикою України: останні новини