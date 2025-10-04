Частина жителів Рівного без світла: в місцевій ОВА назвали причину
- У Рівному частина мешканців залишилася без електропостачання.
- Місцеві енергетики працюють над поверненням світла в оселі жителів.
Ситуація в енергетичній системі України перебуває під загрозою через посилення російських атак на критичну інфраструктуру й збільшення навантаження на світлорозподільчі структури. Так, у Рівному подекуди зникло електропостачання.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає 24 Канал.
Чому в Рівному зникло світло?
У суботу, 4 жовтня, в обласному центрі Рівненської області частина мешканців стикнулася з відсутністю електропостачання.
Очільник місцевої ОВА розповів, що така ситуація сталася через технічні несправності. Він підкреслив максимальну залученість енергетиків до усунення проблеми.
За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин,
– додав Олександр Коваль.
Зауважте! Днями естонська розвідка повідомила про можливе загострення російських атак на енергетичну інфраструктуру України взимку, зокрема вказавши на ризик ударів по атомних електростанціях.
Ситуація з енергетикою України: останні новини
- Унаслідок атаки безпілотників на Чернігівщині 4 жовтня було пошкоджено енергетичні об'єкти, через що тисячі місцевих жителів залишилися без світла в домівках.
- Напередодні Росія здійснила масштабний ракетний удар по газовій інфраструктурі України, випустивши 35 ракет.
- За даними "Нафтогазу", цей удар по газовидобувній системі був найбільш потужним за весь час повномасштабної війни.
- Через ворожі обстріли упродовж останнього часу проблеми з електропостачанням фіксували зокрема в Сумській, Чернігівській, Одеській, Донецькій областях, через що в регіонах діють погодинні графіки відключень.
- За інформацією Міністерства енергетики, наразі в Україні триває масштабна підготовка енергетичної інфраструктури до зими. Зокрема проводять ремонти на об'єктах, створюють запаси обладнання та альтернативних джерел енергії.