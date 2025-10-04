Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, передает 24 Канал.

Почему в Ровно исчез свет?

В субботу, 4 октября, в областном центре Ровенской области часть жителей столкнулась с отсутствием электроснабжения.

Глава местной ОВА рассказал, что такая ситуация произошла из-за технических неисправностей. Он подчеркнул максимальную вовлеченность энергетиков к устранению проблемы.

По предварительным прогнозам, свет в дома ровенчан удастся вернуть за несколько часов,

– добавил Александр Коваль.

Заметьте! На днях эстонская разведка сообщила о возможном обострении российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины зимой, в частности указав на риск ударов по атомным электростанциям.

