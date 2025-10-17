Утром 17 октября в Одесской области погибли двое военнослужащих. Водитель, который наехал на блокпост, был трезвым. Его пока не задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Смотрите также Киевский ТЦК отреагировал на фото ужасных условий в распределительном центре на ДВРЗ

Почему в Одесской области погибли военные?

Около семи утра на автодороге возле села Сухой Лиман погибло двое военнослужащих. Им было 34 и 36 лет.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель объяснил: он их не заметил. К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй – в скорой по дороге в больницу. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв,

– написали в полиции.

Показываем село Сухой Лиман в Одесской области на карте

После ДТП на участке дороги затруднено движение транспорта, поэтому в полиции просят выбирать другой маршрут. И призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя в процессуальном порядке.

Другие недавние ДТП