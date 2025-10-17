Зранку 17 жовтня в Одеській області загинуло двоє військовослужбовців. Водій, який наїхав на блокпост, був тверезим. Його поки не затримали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Чому на Одещині загинули військові?

Близько сьомої ранку на автодорозі неподалік села Сухий Лиман загинули двоє військовослужбовців. Їм було 34 та 36 роки.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у швидкій по дорозі в лікарню. Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він тверезий,

– написали в поліції.

Показуємо село Сухий Лиман на Одещині на карті

Після ДТП на ділянці дороги ускладнений рух транспорту, тому в поліції просять вибирати інший маршрут. І закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

Обставини події встановлює слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

