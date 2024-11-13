В Севастополе подорвали авто: в нем мог быть капитан 1-го ранга Черноморского флота

В Севастополе на автодороге взорвалась машина. Водитель погиб на месте.

Взрыв произошел, когда автомобиль стоял на парковке на улице Тараса Шевченко. Он был такой силы, что двор напротив засыпало обломками автомобиля, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Хотели оставить ВСУ без "крыльев", а гражданских – без света: разоблачена группа агентов России

В Севастополе "взорвался" оккупант

Отмечается, что очевидцы пытались оказать помощь водителю, вытащили из машины и передали медикам, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам свидетелей, под дном у автомобиля образовалась дыра. Это может свидетельствовать об установленном самодельном взрывном устройстве.

Кадры с места инцидента в Севастополе / Фото соцсети

По предварительным данным, в подорванной машине находился капитан 1-го ранга Черноморского флота, отмечают российские паблики.

Между тем, инцидент уже прокомментировал так называемый губернатор оккупированного Севастополя Развожаев. Он рассказал, что взрыв авто на улице Шевченко произошел около 10:00. Также чиновник подтвердил, что погибший водитель был военнослужащим.

Причины взрыва следует установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии,

– отметил так называемый губернатор.

В Севастополе, вероятно, взорвали российского моряка: смотрите видео