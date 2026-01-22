В СМИ пишут об обысках у экс-главы Госпогранслужбы
- СМИ сообщают, что НАБУ проводит обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.
- Сергей Дейнеко был недавно назначен советником министра внутренних дел, но будет служить дальше.
Некоторые СМИ сообщают, что НАБУ 22 января проводит обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека. Говорится о том, что началось расследование дела о контрабанде сигарет.
Об этом говорится в сообщении различных изданий, в частности Украинской Правды.
Смотрите также Среди подозреваемых – Шурма: НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств для выплат
Что известно о расследовании дела против Сергея Дейнеко?
В четверг, 22 января, ряд СМИ сообщили, что у экс-главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека проводятся обыски. Он якобы получил деньги за то, что пограничники не препятствовала контрабанде сигаретами.
Однако в комментарии 24 Канала в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения.
Напомним, президент Владимир Зеленский недавно уволил Сергея Дейнека с должности главы ГПСУ. Чиновник взамен получил другую должность – советника министра внутренних дел. Но Дейнеко выразил желание служить дальше. После реабилитации он будет работать командиром боевого подразделения ГПСУ.
Дейнеко возглавлял Госпогранслужбу с 2019 года. Сейчас ГПСУ возглавляет Валерий Вавринюк.
В Украине находят нелегальные сигареты: последние новости
10 января на пограничном пункте на 9 часов на пограничном пункте задержали поезд сообщением "Днепр – Холм". Известно, что проводник пытался перевезти контрабандные сигареты, поэтому все это время продолжались проверки.
В декабре правоохранители обнаружили подпольные табачные фабрики, где изъяли промышленные линии, тонны сырья и контрафактную продукцию на миллионы гривен.
В октябре 2025 года доля нелегальной табачной продукции в Украине составила 17,8%. Как следствие, госбюджет из-за этого потерял 26,5 миллиардов гривен.