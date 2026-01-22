В СМИ пишут об обысках у экс-главы Госпогранслужбы

Некоторые СМИ сообщают, что НАБУ 22 января проводит обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека. Говорится о том, что началось расследование дела о контрабанде сигарет.

Об этом говорится в сообщении различных изданий, в частности Украинской Правды.

Что известно о расследовании дела против Сергея Дейнеко?

В четверг, 22 января, ряд СМИ сообщили, что у экс-главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека проводятся обыски. Он якобы получил деньги за то, что пограничники не препятствовала контрабанде сигаретами.

Однако в комментарии 24 Канала в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно уволил Сергея Дейнека с должности главы ГПСУ. Чиновник взамен получил другую должность – советника министра внутренних дел. Но Дейнеко выразил желание служить дальше. После реабилитации он будет работать командиром боевого подразделения ГПСУ.

Дейнеко возглавлял Госпогранслужбу с 2019 года. Сейчас ГПСУ возглавляет Валерий Вавринюк.

