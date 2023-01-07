В США 6-летний ученик выстрелил в учительницу

В США 6-летний школьник выстрелил в учительницу начальных классов. Мальчик – слишком юный, чтобы взять его под стражу.

Трагический инцидент произошел 6 января в Вирджинии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Эксперты рассказали, что стрельбы с участием столь юных детей фиксируют очень редко. Закон штата ограничивает способы наказания 6-летнего ребенка за такое преступление.

Детали стрельбы

В полиции рассказали, что пострадавшая – 30-летняя учительница – находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Ближе к вечеру 6 января удалось зафиксировать положительную динамику.

Пока правоохранители выясняют, откуда 6-летний мальчик взял пистолет. Детали инцидента пока не раскрывают. В то же время известно, что выстрел раздался во время школьного спора.

Ученики школы – напуганы из-за трагического инцидента. Большинство одноклассников 6-летнего стрелка плакали. Мама одного из школьников призналась, что когда услышала новость, ее сердце "остановилось".

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