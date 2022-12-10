Мужчина получил ранения во время перестрелки со спецназом. Ранения оказались смертельными.

Обратите внимание Полиция Дрездена задержала мужчину, захватившего заложников в ТЦ: мог убить родную маму

Злоумышленник убил свою мать

Ранее немецкие СМИ сообщали, что злоумышленник мог убить свою мать. 40-летний мужчина застрелил свою 62-летнюю маму в своей квартире, после чего ворвался в здание радиостанции в центре Дрездена и открыл огонь там. После того, как люди вызвали полицию, мужчина скрылся в ТЦ Altmarktgalerie.



Дом, в котором мужчина убил собственную мать / Фото xcitepress

В торговом центре злоумышленник взял в заложники женщину и ребенка. На место прибыли спецназовцы, которые смогли задержать мужчину, но во время этого он получил серьезные ранения.

Стоит отметить, что накануне представитель полиции Томас Гайтнер заявлял, что мужчина вел себя как психически больной. Поэтому правоохранители решили привлечь соответствующих специалистов, чтобы те убедили нападающего добровольно сдаться. Очевидно, мужчина не захотел сдаться правоохранителям.

Смерть злоумышленника подтвердил и министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер, заявив о двух погибших в Дрездене. Пресс-секретарь министра уточнила, что речь идет о злоумышленнике и его матери.

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