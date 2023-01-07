У США 6-річний учень вистрілив у вчительку

У США 6-річний школяр вистрілив у вчительку початкових класів. Хлопчик – надто юний, аби взяти його під варту.

Трагічний інцидент стався 6 січня у Вірджинії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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Експерти розповіли, що стрілянини за участю настільки юних дітей фіксують дуже рідко. Закон штату обмежує способи покарання 6-річної дитини за такий злочин.

Деталі стрілянини

У поліції розповіли, що постраждала – 30-річна вчителька – перебуває у критичному стані. Лікарі борються за її життя. Ближче до вечора 6 січня вдалося зафіксувати позитивну динаміку.

Наразі правоохоронці з'ясовують, звідки 6-річний хлопчик взяв пістолет. Деталі інциденту наразі не розкривають. Водночас відомо, що постріл пролунав під час шкільної суперечки.

Учні школи – налякані через трагічний інцидент. Більшість однокласників 6-річного стрілка плакала. Мама одного зі школярів зізналася, що коли почула новину, її серце "зупинилося".

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