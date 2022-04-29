В США арестовали премьера Британских Виргинских островов из-за наркотиков

В Майами задержали главу правительства Британских Виргинских островов Эндрю Фахи. Премьер-министр обвиняется в перевозке наркотиков и отмывании денег.

Задержание Фахи стало результатом спецопераций Агентства по борьбе с наркотиками. Премьера островной страны подозревают в сделках с кокаином, в частности, на американской территории.

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Задержание подтвердил губернатор Виргинских островов

Я могу подтвердить, что арест был операцией США под руководством Управления по борьбе с наркотиками,

– сообщили в пресс-службе правительства Британских Виргинских островов.

Губернатор Джон Ренкин подчеркнул: пока Фахи задержан, обязанности главы правительства будет выполнять вице-премьер Наталио Уитли. Местных жителей, которых такая новость о премьере шокировала, заверили, что все в порядке и призвали сохранять спокойствие.

Сотрудники управления по борьбе с наркотиками выдавали себя за членов картеля

Детали задержания сообщило издание Miami Herald. Агенты управления по борьбе с наркотиками работали под прикрытием и выдавали себя за членов наркокартеля Синалоа. В британском МИДе держат вопрос на контроле и настаивают на тщательном расследовании.

Ранее на Британских Виргинских островах начала работу спецкомиссия, которая занималась расследованием фактов коррупции и неправомерных судебных решений, а также нецелевого использования государственных средств.

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