Заседание состоится в пятницу, 22 апреля. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.

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В чем обвиняют экспрезидента

По версии следствия, в течение двух сроков правления (с 2004 – 2022 год) политик покрывал преступный сговор для ввоза "сот тысяч килограммов кокаина" в США. Эрнандес получал перерасчет на миллион долларов за привлечение органов власти и силовых структур для помощи наркокартелям в Гондурасе, Мексике и других странах. Также его связывают с бывшим лидером мексиканского картеля Хоакином Гусманом Лоэреем (Эль Чапо).

Полученные средства экспрезидент тратил на "финансирование своих политических кампаний и подлог выборов".

Что известно о бывшем президенте Гондураса

Хуан Орландо Эрнандес дважды занимал высшую государственную должность.

Срок президентских полномочий Эрнандеса истек в январе 2022 года. После чего его задержали и арестовали. Столичный суд Гондураса принял решение экстрадировать политика в США.

Процедура его экстрадиции была проведена 21 апреля.

Эрнандес продолжает настаивать, что он не виновен.

Ранее в США к пожизненному заключению приговорили брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнанде . Его признали виновным в деле о незаконном обороте наркотиков.

Между прочим, НАТО уже вступило в войну, если бы у России не было ядерного оружия: детали

срок полномочий которого истек в январе 2022 года,