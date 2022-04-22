Об этом заявила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в авторской колонке.

Важно ЕС согласился покупать тяжелое оружие и бесплатно передавать Украине, – Мишель

Свириденко напомнила, что первая часть нашей заявки уже подана.

Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы.

– подчеркнула она.

По словам министра, Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.

Что должна сделать Украина

Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца. Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые привела.

"Нарушения норм международного права со стороны России настолько значимы, что замороженные активы должны быть конфискованы. Мы работаем над тем, чтобы государства, заморозившие активы России, также сняли иммунитеты, которые еще защищают эти активы, и направляли эти средства на восстановление Украины" , – подчеркнула Свириденко.

Также в Украине предлагают внедрить специальную импортную пошлину на все товары и услуги из России для тех экономик, которые по разным причинам не готовы внедрить полное эмбарго.

"Нарушения норм международного права со стороны России настолько значимы, что замороженные активы должны быть конфискованы. Мы работаем над тем, чтобы государства, заморозившие активы России, также сняли иммунитеты, которые еще защищают эти активы, и направляли эти средства на восстановление Украины", – подчеркнула Свириденко.

Также в Украине предлагают внедрить специальную импортную пошлину на все товары и услуги из России для тех экономик, которые по разным причинам не готовы внедрить полное эмбарго.

Путь Украины в ЕС: последние события

28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

В начале апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Во время своего визита она передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Уже через неделю Украина передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей способности получить статус кандидата в члены ЕС и сейчас работает над второй частью.

Брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен от 8 апреля: смотрите видео