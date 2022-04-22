Про це заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в авторській колонці.

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Свириденко нагадала, що перша частина нашої заявки вже подана.

Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи,

– наголосила вона.

За словами міністерки, Україна сподівається стати повноцінним членом Європейського Союзу вже у 2024 році.

Що має зробити Україна

Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці. Крім того, українська сторона буде наполягати на тому, щоб Росія заплатила за всі руйнування, які спричинила.

"Порушення норм міжнародного права з боку Росії є настільки значущими, що заморожені активи мають бути конфісковані. Ми працюємо над тим, аби держави, які заморозили активи Росії, також зняли імунітети, які ще захищають ці активи, і спрямовували ці кошти на відновлення України", – підкреслила Свириденко.

Також в Україні пропонують впровадити спеціальне імпортне мито на всі товари та послуги з Росії для тих економік, які з різних причин не готові впровадити цілковите ембарго.

Шлях України до ЄС: останні події

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

На початку квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Під час свого візиту вона передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Вже за тиждень Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і зараз працює над другою частиною.

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