За словами Мішеля, спершу він сумнівався у тому, що ЄС погодиться на такі умови, адже це було дуже складне та безпрецедентне рішення. Однак, згоди вдалося досягти напрочуд швидко. Це сталося ще у лютому, у перші дні війни.

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За 2 дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще ніколи не робили. Але ми впоралися за кілька годин,

– пригадав президент Європейської ради.

За 2 місяці після прийняття цього важливого рішення, Євросоюз виділив вже 1,5 мільярда євро через інструмент European Peace facility для безповоротних закупівель на потреби Збройних Сил України. І це додаток до підтримки, яку на двосторонньому рівні надають країни-члени ЄС.

Політик розповів, що у ЄС з'явилося розуміння необхідності постачання Україні саме важкої зброї. За його словами, зважаючи на нову хвилю нападу російської армії на Сході України, це вкрай важливо і терміново. З міркувань безпеки, її закупівлю та постачання не анонсуватимуть. Однак, Мішель запевнив, що ЄС повною мірою виконає свої зобов'язання перед Україною. "Ми маємо та будемо робити ще більше", – сказав він.

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