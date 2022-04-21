Про це церемонію повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні в мерії Києва відбулася дуже символічна подія - разом з делегацією європарламентарів та сенаторів Французької республіки, наукових і громадських діячів Європи, ми відкрили Європейський Дім - European Working Place "WeEurope" і підійняли на Хрещатику, біля приміщення Київської міської ради прапор Євросоюзу. Ми створюємо його як місце для зустрічей та дискусій, що сприятимуть європейській інтеграції України. Для втілення проектів задля допомоги Києву та Україні. – Політичної, економічної допомоги, проектів з розвитку демократії", – повідомив Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що Україна стане повноправним членом ЄС у найкоротші терміни.

"Я сподіваюсь, що керівники і народи держав Євросоюзу переконались, що сильна і стабільна Європа неможлива без сильної і успішної України. Ми налаштовані швидко подолати шлях до повноправного членства в ЄС. Досягнути всіх необхідні критеріїв", – зазначив мер Києва.