Об этом церемонию сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в мэрии Киева произошло очень символическое событие – вместе с делегацией европарламентариев и сенаторов Французской республики, научных и общественных деятелей Европы, мы открыли Европейский Дом – European Working Place “WeEurope” и подняли на Крещатике, возле помещения Киевского городского совета флаг Евросоюза. Мы создаем его как место для встреч и дискуссий, способствующих европейской интеграции Украины. Для реализации проектов для помощи Киеву и Украине. – Политической, экономической помощи, проектов по развитию демократии", – сообщил Кличко.

Мэр Киева выразил надежду, что Украина станет полноправным членом ЕС в кратчайшие сроки.

"Я надеюсь, что руководители и народы государств Евросоюза убедились, что сильная и стабильная Европа невозможна без сильной и успешной Украины. Мы настроены быстро преодолеть путь к полноправному членству в ЕС. Достигнуть всех необходимых критериев", – отметил мэр Киева.