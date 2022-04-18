Нагадаємо, що цю анкету-опитувальник 8 квітня Зеленському передала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва.

До теми Україна заповнила опитувальник щодо вступу до ЄС, – Офіс Президента

Тоді Урсула фон дер Ляєн сказала, що бажано, аби Україна заповнила цей опитувальник за кілька тижнів, хоч зазвичай цей процес триває роками. Зеленський відповів, що "ми за тиждень на все відповімо".

Фактично, так і сталося. 17 квітня анкета була вже повністю заповнена. Відповіді на опитувальник для членства України в ЄС помістились у 2 томи.

Українці хочуть почуватися повноцінною частиною Європи

Глава держави зауважив, що передача заповненого опитувальника – це формальний крок України на шляху до Європейського Союзу, оскільки ментально та географічно українці й так перебувають у Європі.

Він додав, що вступ нашої держави до ЄС відбувається в дуже трагічний час, коли багато українців, які сповідують європейські цінності, втрачають життя.

Однак народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу,

– сказав президент.

Він подякував своїй команді, яка швидко відповіла на усі запитання в опитувальнику, а також членам Євросоюзу, які дають змогу Україні пройти процедуру вступу в ЄС за пришвидшеною процедурою.

Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні й що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії,

– сказав Зеленський.

Окремо він подякував й главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу, який наразі перебуває в Києві. Передавши йому 2 томи заповненого опитувальника Зеленський пожартував, що це "важка відповідальність", на що Маасікас з усмішкою кивнув головою