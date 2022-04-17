Опитувальник тепер відправлять Єврокомісії. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального марафону, повідомляє 24 канал.
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Документ повністю готовий
Опитувальник про членство в ЄС Урсула фор дер Ляєн передала 8 квітня. Зараз документ повністю готовий.
Можу констатувати, що документ з української сторони заповнений,
– заявив Жовква.
Після отримання заповненого опитувальника Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання нашою державою Копенгагенських критеріїв щодо вступу в Євросоюз.
Жовква наголосив, що очікує на позитивну відповідь Європейської Ради та надання статусу в кандидати на членство в ЄС уже в червні цього року. Після цього мають розпочатися переговори щодо вступу, після яких можна говорити про повноцінне членство в Євросоюзі.
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