В США к пожизненному заключению приговорили брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Мужчину признали виновным по делу о незаконном обороте наркотиков.

Эрнандеса осудили еще в октябре 2019 года. Тогда преступнику грозило минимальное заключение на срок 40 лет. Однако этот приговор не удовлетворил прокуроров. Они требовали пожизненного наказания.

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Во вторник, 30 марта, судьи в Нью-Йорке согласились с доводами обвинения.

Кроме пожизненного заключения, у Эрнандеса конфискуют имущество на сумму 138 миллионов долларов.

Во время судебного заседания прокурор также заявил, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес также участвовал в незаконном обороте наркотиков.

Реакция президента Гондураса