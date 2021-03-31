Брата президента Гондураса в США приговорили к пожизненному за наркотики
В США к пожизненному заключению приговорили брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Мужчину признали виновным по делу о незаконном обороте наркотиков.
Источник:Associated Press
Эрнандеса осудили еще в октябре 2019 года. Тогда преступнику грозило минимальное заключение на срок 40 лет. Однако этот приговор не удовлетворил прокуроров. Они требовали пожизненного наказания.
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Во вторник, 30 марта, судьи в Нью-Йорке согласились с доводами обвинения.
Кроме пожизненного заключения, у Эрнандеса конфискуют имущество на сумму 138 миллионов долларов.
Во время судебного заседания прокурор также заявил, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес также участвовал в незаконном обороте наркотиков.
Реакция президента Гондураса
- Президент Эрнандес в твитере написал, что показания главного свидетеля со стороны обвинения ранее признали ложными.
- Решение суда президент назвал "болью для семьи".
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