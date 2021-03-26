Двое граждан Украины получили приговоры в США за торговлю контрабандными лекарствами. Максим Ненадов и Владимир Николаенко незаконно ввозили поддельные препараты против рака и гепатита.

36-летний Ненадов был владельцем компании Healthy Nation. Он и его 34-летний сотрудник Владимир Николаенко в июле 2020 признали свою вину в контрабанде лекарств. Также Нєнеадов признался, что ввозил на территорию Соединенных Штатов запрещенные наркотические вещества.

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После заключения Ненадова и Николаенко депортируют

Суд принял решение в отношении украинцев: Ненадову придется пробыть в федеральной тюрьме 71 месяц, Николаенко – 33 месяца. После отбывания наказания их депортируют из страны.

Обвиняемые стремились нажиться на болезнях других людей, продавая фальшивую надежду, продавая поддельные лекарства без активного ингредиента и рискуя здоровьем уязвимых пациентов,

– заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд.

Украинцев задержали в апреле 2019 года

Ненадова и Николаенко задержали еще в апреле 2019 года. Они как раз прибыли в США из Украины, чтобы обсудить будущие незаконные поставки лекарств. Сейчас украинцы находятся под стражей – пока Федеральное бюро тюрем не решит, в каком месте они будут отбывать наказание.

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