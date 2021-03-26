Двоє громадян України отримали вироки у США за торгівлю контрабандними ліками. Максим Нєнадов та Володимир Ніколаєнко незаконно ввозили підроблені препарати проти раку та гепатиту.

36-річний Нєнадов був власником компанії Healthy Nation. Він та його 34-річний співробітник Володимир Ніколаєнко у липні 2020 визнали свою вину у контрабанді ліків. Також Нєнеадов зізнався, що ввозив на територію Сполучених Штатів заборонені наркотичні речовини.

Читайте також Українці допомагали кіберзлочинцям відмивати гроші: кого Чехія видала США

Після ув'язнення Нєнадова та Ніколаєнка депортують

Суд ухвалив рішення щодо українців: Нєнадову доведеться пробути у федеральній в'язниці 71 місяць, Ніколаєнку – 33 місяці. Після відбування покарання їх депортують з країни.

Обвинувачені прагнули нажитися на хворобах інших людей, продаючи фальшиву надію, продаючи підроблені ліки без активного інгредієнта і ризикуючи здоров'ям вразливих пацієнтів,

– заявив виконувач обов'язків помічника генерального прокурора Ніколас Маккуейд.

Українців затримали у квітні 2019 року

Нєнадова та Ніколаєнка затримали ще у квітні 2019 року. Вони якраз прибули до США з України, аби обговорити майбутні незаконні поставки ліків. Наразі українці перебувають під вартою – доки Федеральне бюро в'язниць не вирішить, у якому місці вони відбуватимуть покарання.

Цікаво Екстрадиція добровольця Ленґа: що в Україні змінює доля одного американця