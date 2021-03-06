Чехія видала Сполученим Штатам двох українців, яких підозрюють у відмиванні грошей. Ними виявились 39-річний Віктор Воронцов та 40-річна Злата Ханська-Мужук. Вони є учасниками міжнародної мережі, яка брала участьу кіберзлочинах.

Діяли спільники у 2017 році. За цей час вони незаконним способом здобули пів мільйона в американській валюті.

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Заарештували Мужук та Воронцова у лютому 2020 року

До рук правоохоронців Воронцов та Мужук потрапили 6 лютого 2020 року. Запит на затримання зловмисників зробив Вашингтон. Після арешту та обшуку поліція отримала докази незаконної дільності.

Воронцов та Мужук використовували викрадені облікові дані банку, щоб ініціювати шахрайські електронні перекази коштів з банківських рахунків потерпілих на інші рахунки.

Зловмисники вже постали перед американським судом

Українців доставили в Даллас ще 3 березня, там їх передали співробітникам ФБР. Ба більше, уже розпочались судові слухання у цій справі. Фігуранти у залі суду заявили про свою невинуватість. Наразі українці перебувають під вартою.