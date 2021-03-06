Чехия выдала Соединенным Штатам двух украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Ими оказались 39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ханская-Мужук. Они являются членами международной сети, которая участвовала в киберпреступлениях.

Действовали сообщники в 2017 году. За это время они незаконным способом добыли полмиллиона в американской валюте.

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Арестовали Мужук и Воронцова в феврале 2020 года

В руки правоохранителей Воронцов и Мужук попали 6 февраля 2020 года. Запрос на задержание злоумышленников сделал Вашингтон. После ареста и обыска полиция получила доказательства незаконной деятельности.

Воронцов и Мужук использовали похищенные учетные данные банка, чтобы инициировать мошеннические электронные переводы средств с банковских счетов потерпевших на другие счета.

Злоумышленники уже предстали перед американским судом

Украинцев доставили в Даллас еще 3 марта, там их передали сотрудникам ФБР. Более того, уже начались судебные слушания по этому делу. Фигуранты в зале суда заявили о своей невиновности. Сейчас украинцы находятся под стражей.