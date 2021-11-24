Во время спецоперации правоохранители Колумбии также уничтожили 2 нарколаборатории во время операции по борьбе с наркотиками.

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По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, кокаин и лаборатории, которые принадлежали повстанцам Национальной освободительной армии. Их обнаружили в сельской зоне муниципалитета Саманиего, расположенном в колумбийской провинции Нарино неподалеку от границы с Эквадором.

Это самое большое изъятие кокаина в этом году. 10 тонн кокаина позволили бы ELN получить более 300 миллионов долларов,

– сказал Молано.

Муниципалитет Саманиего, где обнаружили наркотики: карта

Ситуация с наркотиками в Колумбии: что стоит знать

Несмотря на десятилетия борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Колумбия остается ведущим мировым производителем кокаина и сталкивается с постоянным давлением со стороны Соединенных Штатов по уменьшению урожая коки, основного ингредиента наркотика, а также производства кокаина.

Торговля наркотиками помогает финансировать незаконные вооруженные группировки в Колумбии на фоне непрерывного внутреннего вооруженного конфликта, в результате которого погибли более 260 тысяч человек.

По данным источников безопасности, кроме ELN, бывшие члены демобилизованных партизан FARC, которые исключают мирное соглашение 2016 года, причастны к наркоторговле, а также к преступным группировкам.