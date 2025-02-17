Дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский рассказал 24 Каналу, что для Трампа важно только прекращение огня. Однако европейские страны такого замысла остерегаются.

Смотрите также Не только редкоземелье: США стремятся контролировать широкий спектр украинских ископаемых, – WP

Что означает замысел США

Дипломат объяснил, что администрация Трампа имеет целью осуществить договоренности между определенными лицами, чтобы остановить россиян, а дальше они своими "проблемами" будут заниматься сами, например, с украинцами. Главное для Трампа – прекращение огня.

Американцы скажут, что мир установлен, они этого достигли и пойдут заниматься своими делами. Вот какой замысел, но он не удастся. Однако это свидетельствует о неготовности американского руководства думать, что происходит,

– объяснил он.

Между тем Россия продолжает вести войну, с чем ей помогают экономически и финансово Иран, Северная Корея и скрыто Китай. У них цель – разрушить европейское единство, ослабить европейские структуры и "управлять Европой из Кремля". Однако Трамп в этом проблемы не видит.

Это очень опасный процесс. Он напоминает моменты начала Холодной войны, когда Советский Союз "пожирал" одну за другой страны Центральной и Восточной Европы,

– сказал Веселовский.

Он добавил, что Европа же отмечает, что должна участвовать в этапе завершения войны, если США хочет, чтобы она предоставила Украине гарантии безопасности. Если переговоры пройдут без Европы – решение не будет окончательным, ведь континенту не нужно повторение истории с СССР.

Напомним, что с 14 по 16 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Европейские политики негативно отреагировали на слова спецпредставителя США Кита Келлога о том, что Америка не видит Европу "физически" за столом переговоров по Украине.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит в Париже 17 февраля для европейских лидеров, чтобы обсудить вызовы для Европы со стороны Трампа.