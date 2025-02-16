Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Washington Post.

Интересно Зеленский объяснил, почему не дал министрам подписывать соглашение с США о полезных ископаемых

Что известно о соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США

Журналисты со ссылкой на 7 людей, осведомленных в событиях, пишут, что украинские официальные лица работают над контрпредложением, которое все равно обеспечит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам страны, но усилит гарантии безопасности США для Украины. До этого Владимир Зеленский отклонил соглашение, которое предложили Соединенные Штаты для министров.

Зеленский заявил журналистам в субботу, что не согласился на предложение администрации Трампа, "поскольку оно еще не готово". Он отметил, что гарантий безопасности не было в предложениях США.

Мы можем рассмотреть, как распределить прибыль, когда гарантии безопасности будут четкими. Пока я не видел этого в документе,

– подчеркнул Зеленский.

Это предложение и его рассмотрение Украиной взволновали европейские дипломатические круги не только из-за своей смелости, но и потому, что истощенная войной страна, похоже, серьезно размышляла над тем, как достичь соглашения в надежде на обязательства Соединенных Штатов помочь защититься от агрессии России.

Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры Украины "рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США", включая, по его словам, "массовые поставки украинских яиц в Америку", которая пострадала из-за птичьего гриппа, который охватил птицефабрики страны.

Другой высокопоставленный украинский советник рассказал, что был поражен масштабами требований администрации Трампа. Он сравнил это с тем, как европейцы поделили африканские колонии в 18 веке.

Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что США заинтересованы в обеспечении доступа к "редкоземельным" минералам Украины.

Один украинский советник, проинформирован по этому поводу, сказал, что США фактически настаивают на контроле над более широким спектром материалов, включая редкие металлы и важные ископаемые, такие как литий, графит и уран, которые иногда можно спутать с "редкоземельными элементами".

Несмотря на то, что Украина также не является среди лидеров мирового производства этих материалов, их долгосрочная стоимость может вырасти, поскольку глобальный спрос резко возрастет в течение следующего десятилетия или более.

"Украина нуждается в международном сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, потому что это может сделать будущий мир справедливым и долговременным, и соглашение должно быть выгодным для всех сторон, а не выглядеть как возмещение", – сказал Владимир Ланда, старший экономист Центра экономической стратегии, киевского аналитического центра.

Один из высокопоставленных украинских чиновников сказал, что Киев получил предложенное США соглашение по полезным ископаемым только за четыре часа до того, как Бессент встретился с Зеленским в Киеве в среду. На этой встрече министр финансов "настоял", чтобы украинский лидер немедленно подписал его. Однако этого не произошло.

Украинские лидеры продолжили обсуждать это предложение 14 февраля, когда Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Украина сообщила администрации Трампа, что она не может юридически подписать свои минеральные ресурсы способом, предложенным Вашингтоном, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

По данным издания, Владимир Зеленский имел всего несколько минут, чтобы прочитать предложение США перед своей встречей с Бессентом. По данным одного из чиновников, Украина "теоретически согласилась" с концепцией такого соглашения, но не согласилась с отсутствием гарантий безопасности США, перечисленных в предложении.

В то же время Зеленский заявлял, что хочет участия Европы и инвестиций в развитие ресурсов своей страны, а не только Вашингтона.

Критики говорят, что просьба о 50% полезных ископаемых не соответствует уровню помощи, которую получил Киев. Украина получила около 66 миллиардов долларов военной помощи от Вашингтона с момента полномасштабного вторжения России три года назад, по данным Госдепартамента, и около 50 миллиардов долларов невоенной помощи, согласно оценке Кильского института мировой экономики.

Украина также получила около 69 миллиардов долларов военной помощи за восемь лет между аннексией Россией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением.