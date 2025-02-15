Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие заметил, что в любом случае Европа должна быть вовлечена в этот процесс. Ведь сама администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны составляли основу миротворческой миссии на территории Украины.

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"Келлог заявил, что они не будут сидеть за столом, но их мнение будут заслушивать. Но, безусловно, без них ничего не сможет получиться. Они же должны сформировать миротворческий контингент и брать на себя большую роль в безопасности. Об этом говорил Пит Гегсет, представители администрации Трампа", – сказал он.

Поэтому, по словам ведущего, Европу так или иначе точно привлекут. В частности, они должны дать "зеленый свет" на введение европейских войск в Украину, что сейчас также обсуждается за закрытыми дверями.

Гарантии безопасности для Украины

Даниэль Ткие подчеркнул, что выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции вызвало настоящие овации. Его месседжи услышали. В частности, о гарантиях безопасности для нашего государства, при условии предоставления которых Украина будет готова вести переговоры. Европейские партнеры говорят, что они необходимы, чтобы предупредить возможное следующее наступление России.

В роли этих гарантий безопасности рассматривается прежде всего введение европейского миротворческого континента. Также предоставление Украине оружия. Такое соглашение между США и Украиной по поставкам военной помощи, обмен, например, на полезные ископаемые, как это обсуждали в администрации Трампа, и другие вещи, которые могут сдерживать российскую агрессию. Конечно, будет рассматриваться вопрос санкций,

– отметил ведущий.

Он предположил, что уже с визитом Кита Келлога в Украину мы будем больше знать о конкретных деталях этого соглашения. По его мнению, хорошим знаком является то, что все соглашаются, что Украине нужны мощные гарантии безопасности, которые бы сделали невозможным будущее наступление России. В частности, европейский миротворческий контингент и предоставление вооружения. Сейчас об этом ведутся переговоры.

Изменение риторики команды Трампа

Ведущий отметил, что в первые дни Мюнхенской конференции были неоднозначные настроения, а сейчас есть больше оптимизма. В частности, многие считают, что Трамп имеет силу принудить Путина к миру. Это связано с тем, что команда лидера США несколько изменила свою риторику.

Ранее были заявления от министра обороны США Пит Гегсета об уступках России и невозможности членства Украины в НАТО. Сейчас в Штатах ничего не исключают. В частности, готовы вводить средства санкционного и военного давления на Россию.

Многие это восприняли как слабость, как уступки Путину. Из-за этого возмущения экспертов, военных, чиновников, европейских партнеров они быстро изменили свою риторику. На следующий день уже начали совсем по-другому говорить,

– обратил внимание Даниэль Ткие.

Настроения в Мюнхене

Как рассказал ведущий, среди европейских партнеров все понимают, что должны больше тратить на оборону из-за войны России против Украины. А также из-за того, что США больше не хотят, чтобы все страны Европы просто пользовались их гарантией безопасности, ядерным зонтиком без своего значительного вклада в оборону.

Все понимают, что нужно делать больше. Но в то же время надеются, что США будут едиными с Европой, будут вместе действовать по переговорам. Сейчас обсуждается, в каком формате Европа может участвовать в этих переговорах. Без Европы, конечно, здесь никак. Они будут играть наибольшую роль в этом и финансово, и с военной точки зрения, как этого хочет администрация Трампа,

– сказал он.

США не могут принять решение без Европы. Поэтому будет обсуждение, как они должны реагировать в случае наступления России, какое у них будет вооружение, будет ли это миссия только на земле, или также и в воздухе, кто будет предоставлять разведданные, кто будет это финансировать и так далее. То есть без Европы это никак не получится утвердить в рамках переговоров.