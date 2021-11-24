Під час спецоперації правоохоронці Колумбії також знищили 2 нарколабораторії під час операції по боротьбі з наркотиками.

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За словами міністра оборони Колумбії Дієго Молано, кокаїн і лабораторії, що належали повстанцям Національної визвольної армії. Їх виявили у сільській зоні муніципалітету Саманіего, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.

Це найбільше вилучення кокаїну цього року. 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати понад 300 мільйонів доларів,

– сказав Молано.

Муніципалітет Саманіего, де виявили наркотики: карта

Ситуація з наркотиками у Колумбії: що варто знати

Попри десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку Сполучених Штатів щодо зменшення врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.

Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі безперервного внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч осіб.

За даними джерел безпеки, крім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, що виключають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угрупувань.