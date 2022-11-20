В США открыли огонь в гей-клубе: 5 человек погибли, 18 – ранены

В США мужчина открыл стрельбу в гей-клубе по неизвестным причинам. Убиты пять человек, еще 18 получили ранения.

Убийства произошли в день памяти трансгендеров

Массовая стрельба произошла в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, в заведении Club Q. Клуб позиционирует себя как "ночной клуб для геев и лесбиянок, ориентированный на взрослых, где проводятся тематические вечера".

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Нападение произошло в День памяти трансгендеров, который отмечается ежегодно 20 ноября в память о тех, кто был убит в результате трансфобии.

Что известно о стрельбе

По словам лейтенанта полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, они получили "многочисленные" вызовы 911, начиная с 23:57, и прибыли на место происшествия.

"Полиция установила мужчину, которого считает подозреваемым в совершенном", - сказал Кастро.

По его словам, сейчас подозреваемый находится на лечении, но под стражей.

Кастро не уточнил, включен ли подозреваемый в число людей, получивших ранения во время стрельбы.

Официально мотивы не сообщают

Полиция отказалась говорить о возможных мотивах. Капитан пожарной службы Колорадо-Спрингс Майк Смалдино сказал, что после того, как 911 вызовов поступило несколько звонков, на место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи.

В заявлении в социальных сетях Club Q заявили, что "опустошены бессмысленным нападением на сообщество" и выразили соболезнования жертвам и их семьям.