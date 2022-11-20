У США відкрили вогонь у гей-клубі: 5 людей загинуло, 18 – поранені

У США чоловік відкрив стрілянину у гей-клубі з невідомих причин. Убито п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення.

Вбивства стались у день пам'яті трансгендерів

Масова стрілянина сталась в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо в закладі Club Q. Клуб позиціонує себе як "нічний клуб для геїв та лесбіянок, орієнтований на дорослих, де проводяться тематичні вечори".

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Напад стався у День пам'яті трансгендерів, який відзначається щорічно 20 листопада на згадку про тих, кого було вбито внаслідок трансфобії.

Що відомо про стрілянину

За словами лейтенанта поліції Колорадо-Спрінгс Памели Кастро, вони отримали "численні" виклики 911, починаючи з 23:57, і прибули на місце події.

"Поліція встановила чоловіка, якого вважає підозрюваним у скоєному", — сказав Кастро.

За його словами, зараз підозрюваний перебуває на лікуванні, але під вартою.

Кастро не уточнив, чи включений підозрюваний до числа людей, які отримали поранення під час стрілянини.

Офіційно мотиви не повідомляють

Поліція відмовилася говорити про можливі мотиви. Капітан пожежної служби Колорадо-Спрінгз Майк Смалдіно сказав, що після того, як 911 викликів надійшло кілька дзвінків, на місце події прибули 11 машин швидкої допомоги.

У заяві в соціальних мережах Club Q заявили, що "спустошені безглуздим нападом на спільноту" і висловили співчуття жертвам та їхнім родинам.