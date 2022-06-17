В США произошла стрельба в церкви: есть погибшие

16 июня в американском штате Алабама нападавший открыл огонь в церкви, в результате погибли два человека, один получил ранения.

Стрельба в церкви США

Подозреваемый был заключен под стражу после стрельбы во епископальной церкви Святого Стефана в Вестовия-Хиллз, городе с населением около 34 000 человек. Раненый человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Подозреваемый вошел на собрание небольшой группы людей в церкви и начал стрелять,

– сказал капитан Шейн Уэр из Департамента полиции Вест-Хиллз.

Во время стрельбы в церкви проходил "Обед бумеров", об этом свидетельствует календарь на сайте церкви. По словам организаторов, это должен быть расслабляющий вечер без повестки дня. "Программы не будет, просто поезжайте и успейте пообщаться", – говорится в рекламе мероприятия.

Преподобный Джон Беррус, служащий настоятелем церкви, сказал в видео, опубликованном в Интернете, что он был в Греции во время стрельбы, но пытается быстро вернуться домой.

"Я глубоко тронут столь сильной поддержкой со стороны многих людей со всей страны. В ближайшие дни церковь организует молитвы и собирания. Это то, что мы делаем как верующие. Мы собираемся вместе посреди жизни и смерти", – сказал священник.

В США участились случаи насилия с оружием

В США сообщают об общенациональном обострении насилия по использованию оружия. В последнее время произошло два нападения с использованием оружия: одно в начальной школе в Увальде, штат Техас , в результате которого погибли 19 детей и двое учителей; и р ассистское нападение на супермаркет Буффало, во время которого белый стрелок убил 10 темнокожих людей.

Также в мае 68-летний мужчина из Лас-Вегаса открыл огонь в церкви с тайваньской конгрегацией в Южной Калифорнии, убив одного человека и ранив пятерых в результате, шериф округа назвал это "политически мотивированным инцидентом ненависти".

Последовательные массовые стрельбы задали вопрос насилия с использованием оружия на первый план в Вашингтоне, где Конгресс пытается продвигать двухпартийное соглашение о мерах безопасности с использованием оружия, включая усиленные проверки, чтобы дать властям время проработать досье о несовершеннолетних и психическом здоровье любого потенциального покупателя. оружия в возрасте до 21 года.